TRABZONSPOR'DA DURİCA'NIN BİLETİ KESİLDİ
Trabzonspor'un Slovak defans oyuncusu Jan Durica, bordo-mavili formayla son kez sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu kariyerine ülkesinde devam etmek istiyor.
Karadeniz ekibinin 2 sezon önce kadrosuna kattığı 36 yaşındaki futbolcu Jan Durica, Karabükspor karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımın formasını son kez giydi.
ÜLKESİNE GİTMEK İSTİYOR
Transfer yasağı kalktıktan sonra yönetimin yeni sözleşme teklif etmekten vazgeçtiği 36 yaşındaki stoper, kariyerine ülkesi Slovakya'da devam etmeyi planlıyor.
1 sezon daha futbol oynamak isteyen Durica, bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmada görev yaptı. Takımdaki bir diğer Slovak savunmacı Hubocan'ın da kiralık sözleşmesi bitiyor.
Kaynak: haberinburada
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