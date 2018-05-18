Beşiktaş Atiba'nın Alternatifini Osmanlıspor'da Buldu! Anlaşma Tamam
Trabzonspor'da Durica'nın Bileti Kesildi
Öldüğü Söylenen Suudi Prens Selman'ın Twitter'da Mısır Cumhurbaşkanı İle Fotoğrafı Paylaşıldı
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı: 10 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Who, Demokratik Kongo'daki Ebola Salgını İçin Acil Toplanıyor
Dünya Kupasında Hile Skandalı! Platini İtiraf Etti
Economist, İsrail Zulmünü Ele Aldı: Ölümlerin Hesabını Vermeli
Eski Malezya Başbakanı Razak'ın Evinden Çantalar Dolusu Döviz Çıktı
Talisca'nın Beşiktaş'tan Ayrılık Nedeni Belli Oldu
Yüz Binlerce Vatandaş Kudüs'e Destek Mitingine Akın Etti! İşte Dev Mitingden Çarpıcı Fotoğraflar
Futbolcular, Göztepe Maçı Öncesi Oruç Kararını Verdi
Son Dakika! Bm İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki Olayların Araştırılması İçin Komisyon Kurdu
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı! Saldırgan Halen Okulda Bulunuyor
2 Yaşındaki Mülteci Kızın Polis Kurşunuyla Öldürüldüğü Kesinleşti!
Nijerya'da Geç Kalan Öğrenciler, Okul Müdürü Tarafından Çarmıha Gerilip Kırbaçlandı
Mavi Elmas 6,7 Milyon Dolara Satıldı
Ozan Tufan, Aziz Yıldırım'ın Başkan Seçilmemesi İçin Dua Ediyor
Piyasalar Hareketlendi! Dolar Ve Euro Rekor Seviyeye Yaklaştı
Kudüs'ün Çığlığı İstanbul'da Yankılanıyor, Yüz Binler Yenikapı'da
Hastanelerdeki Sus Pozunu Veren Hemşire Yıllar Sonra İtiraf Etti: İyi Ki Çektirmişim

Trabzonspor'da Durica'nın bileti kesildi

TRABZONSPOR'DA DURİCA'NIN BİLETİ KESİLDİ

Trabzonspor'un Slovak defans oyuncusu Jan Durica, bordo-mavili formayla son kez sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu kariyerine ülkesinde devam etmek istiyor.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : Trabzonspor'da Durica'nın Bileti Kesildi(7/10)3

Karadeniz ekibinin 2 sezon önce kadrosuna kattığı 36 yaşındaki futbolcu Jan Durica, Karabükspor karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımın formasını son kez giydi.

ÜLKESİNE GİTMEK İSTİYOR

Transfer yasağı kalktıktan sonra yönetimin yeni sözleşme teklif etmekten vazgeçtiği 36 yaşındaki stoper, kariyerine ülkesi Slovakya'da devam etmeyi planlıyor.

1 sezon daha futbol oynamak isteyen Durica, bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmada görev yaptı. Takımdaki bir diğer Slovak savunmacı Hubocan'ın da kiralık sözleşmesi bitiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Da  Durica  Nın  Bileti  Kesildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER