TRABZONSPOR'DA BURAK YILMAZ KRİZİ! İHTAR ÇEKTİ
Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan ve son olarak Almanya'da ameliyat olan golcü futbolcu Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle Trabzonspor'a ihtar çekti.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz alacakları nedeniyle bordo-mavili ekibe ihtar çekti.
Trabzonspor'da sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı merak edilen golcü futbolcu Burak Yılmaz, son olarak Almanya'da ameliyat olmuştu.
SOSYAL MEDYADAN SİTEM ETMİŞTİ
Bordo mavililerde Genel Koordinatör Özkan Sümer'in "Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil" sözlerine gönderme yapan Burak, 'Benimle alakalı ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar yapmak yerine, arayıp da geçmiş olsun demeyi düşündünüz mü?' şeklinde bir tweet paylaşmıştı.
Bu krizin yankıları daha soğumamışken yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde kulübe kendisine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle ihtar çektiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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