Trabzonspor'a 7,7 Milyon Euroya Mal Olan Sosa, Bu Sezon Sadece 2 Asist Yapabildi
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Trabzonspor'a 7,7 Milyon Euroya Mal Olan Sosa, Bu Sezon Sadece 2 Asist Yapabildi

TRABZONSPOR'A 7,7 MİLYON EUROYA MAL OLAN SOSA, BU SEZON SADECE 2 ASİST YAPABİLDİ

Milan'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeli ile alınan ve yıllık 3,2 milyon euro ödenen Jose Sosa, 2 asistlik performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : Trabzonspor'a 7,7 Milyon Euroya Mal Olan Sosa, Bu Sezon Sadece 2 Asist Yapabildi(6/10)2

Trabzonspor'a Milan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile alınan ve yıllık 3.2 milyon euro ödenen Jose Sosa tam bir hayal kırıklığı oldu.

Arjantinli sezonu gol atamadan ve sadece 2 asistlik katkı ile tamamladı. Sosa'nın yüksek maliyeti ve takıma bir türlü uyum sağlayamaması nedeniyle talibi çıkarsa gönderileceği konuşuluyor.

BUYRUN MASAYA!

Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon TL'den 80-90 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, futbolcularla görüşmelere başlayacak.

Astronomik ücret alanlardan indirim talep edecek olan kulüp, bunu kabul etmeyecek olanlardan takım bulmalarını isteyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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