Milan'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeli ile alınan ve yıllık 3,2 milyon euro ödenen Jose Sosa, 2 asistlik performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Trabzonspor'a Milan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile alınan ve yıllık 3.2 milyon euro ödenen Jose Sosa tam bir hayal kırıklığı oldu.

Arjantinli sezonu gol atamadan ve sadece 2 asistlik katkı ile tamamladı. Sosa'nın yüksek maliyeti ve takıma bir türlü uyum sağlayamaması nedeniyle talibi çıkarsa gönderileceği konuşuluyor.

BUYRUN MASAYA!

Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon TL'den 80-90 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, futbolcularla görüşmelere başlayacak.

Astronomik ücret alanlardan indirim talep edecek olan kulüp, bunu kabul etmeyecek olanlardan takım bulmalarını isteyecek.

Kaynak: haberinburada