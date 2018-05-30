TRABZONSPOR, ÜNAL KARAMAN'I KAP'A BİLDİRDİ
Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı.
Bordo-mavililer eski oyuncusu Ünal Karaman'ı takımın başına getirmek için atağa geçti ve prensipte anlaştı. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
SEZONU KARABÜKSPOR'DA TAMAMLAMIŞTI
Ünal Karaman, 2017-18 sezonunu Spor Toto Süper Lig'e veda eden Kardemir Karabükspor'da tamamlamıştı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili futbol takımının teknik direktörünün Çarşamba ya da perşembe günü açıklanacağını söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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