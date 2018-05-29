Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman'ı takımın başına getirmek için temaslarda bulunacak.

Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetiminin sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Bordo-mavililer eski oyuncusu Ünal Karaman'ı takımın başına getirmek için temaslarda bulunacak.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR OLABİLİR

Trabzonspor'da farklı isimler üzerinde de değerlendirmelerde bulunulurken, Ünal Karaman'ın Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun birkaç gün içerisinde açıklayacağı yeni teknik direktör olabileceği kaydedildi.

Karaman, 2017-18 sezonunu Spor Toto Süper Lig'e veda eden Kardemir Karabükspor'da tamamlamıştı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili futbol takımının teknik direktörünün yarın ya da perşembe günü açıklanacağını söylemişti.

Kaynak: haberinburada