Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın yardımcılıklarını; Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal yapacak.

Teknik direktörlüğe Ünal Karaman'ı getiren Trabzonspor'da, Futbol Takımı Menajeri ve teknik direktör yardımcıları resmen açıklandı.

TAKIM MENAJERİ EMRAH TOK OLDU

Hüseyin Çimşir'in yardımcı antrenör olarak göreve getirildiğini aktaran bordo - mavili ekipte, Takım Menajerliği'ne Emrah Tok'un getirildiği açıklandı.

Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörlük görevine Ünal Karaman'ın getirilmesinin ardından Profesyonel Takım Menajerliği'ne Emrah Tok atanmıştır.

İŞTE ÜNAL KARAMAN'IN YARDIMCILARI

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın yardımcılıklarını Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal üstlenecektir. Kondisyoner olarak ise Gökhan Kandemir görev yapacaktır.

Teknik kadromuzdaki güçlendirme devam edecek olup, Türkiye Futbol Federasyonu stanydartlarında uygun görevlendirmeler en kısa zamanda tamamlanıp kamuoyuna duyurulacaktır.

Kaynak: haberinburada