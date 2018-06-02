Yıllık 3,5 milyon euroluk maliyeti nedeniyle Jose Sosa'nın ödemelerinde güçlük çeken Trabzonspor, Arjantinli yıldıza menajeri aracılığıyla, "Transfer için her türlü kolaylığı sağlayacağız" dedi.

Trabzonspor Yönetimi, Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın yüksek maliyetini ödeme konusunda büyük bir güçlük çekiyordu. Bu doğrultuda finansal açıdan rahatlamak için harekete geçen Bordo- Mavililer, Sosa'ya menaceri aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

"TRANSFER KONUSUNDA SANA HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLAYACAĞIZ"

Fırtına 32 yaşındaki futbolcuya, 'transfer konusunda sana her türlü kolaylığı sağlayacağız' dedi. Eğer Karadeniz ekibi, Sosa'yı elinden çıkarmayı başarırsa, 3.5 milyon Euro'luk maliyetinden de kurtulmuş olacak.

GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAKLAR

Bordo-Mavililer'in Jose Sosa'ya kulüp bulmasında kolaylık sağlanacağının söylenmesinin ardından, Arjantinli futbolcunun menaceri Favio Bilardo da yeni kulüp arayışlarına başladı. Favio, 32 yaşındaki futbolcu için öncelikle İtalya Serie A ve Çin Ligi'nden takımlar ile görüşülecek. Bir diğer ihtimal ise Süper Lig'den Başakşehir. Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada