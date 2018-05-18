TRABZONSPOR SEZONU GALİBİYETLE KAPATTI
Spor Toto Süper Ligin son haftasında Trabzonspor, seyircisi önünde küme düşen Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.
Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Trabzonspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile son maçına çıkan Trabzonspor, oynadığı futbolla tat vermese de Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.
Ligden haftalar önce düşen rakibine karşı etkisiz bir futbol ortaya koyan Trabzonspor'da galibiyeti getiren goller, 65 ve 90+2. dakikalarda Joao Pereira ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.
ABDÜLKADİR SAKATLANDI
Trabzonspor oynadığı futbolla tat vermezken 74. dakikada Abdülkadir Ömür sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen genç futbolcu, sahadan sedye ile çıktı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 55'e çıkartarak ligi 5. sırada tamamladı. Karabükspor ise sıkıntılı geçen sezonunu 12 puan ile sonuncu bitirdi.
Süper Ligde oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları:
Akhisarspor 2 - 1 Osmanlıspor FK
Alanyaspor 3 - 2 Antalyaspor
Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
Trabzonspor 2 - 0 Kardemir Karabükspor
Yeni Malatyaspor 3 - 2 Kayserispor
Kaynak: haberinburada
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