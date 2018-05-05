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Trabzonspor paramparça: 5-2

TRABZONSPOR PARAMPARÇA: 5-2

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Trabzonspor Paramparça: 5-2(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası müthiş bir maça sahne oldu. Kasımpaşa, Trezeguet'in 2 gol ve 3 asistle yıldızlaştığı maçta Trabzonspor'u deplasmanda 5-2 yenmeyi başardı. Öte yandan bordo mavili ekip maçı 9 kişi tamamladı.

Maça iki takım da müthiş bir tempoyla başlarken gol perdesini 11. dakikadea Diagne açtı ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un aradığı gol ise 17. dakikada Novak'ın ayağından gelse de 22'de sahneye çıkan Trezeguet, konuk ekibi yeniden öne geçirdi. Golden sonra baskısını yükselten taraf Trabzonspor olsa da 45+2'de gelişen kontra atakta sonunda Mensah, Kasımpaşa'yı soyunma odasına 3-1 önde götürdü.

TREZEGUET'TEN ENFES GOL

Gol sağanağı ikinci yarıda da dinmedi. 48'de bir kez daha sahneye çıkan Novak, kendisinin ve Trabzonspor'un 2. golünü kaydederken, 59'da Trezeguet, sezonun en güzel gollerinden birin attı ve farkı yeniden ikiye çıkardı. Maçın sonucu belirleyen gol ise 74. dakikada Diagne'den gelirken golün pasını veren Trezeguet de 3. asistine imza attı.

TRABZONSPOR 9 KİŞİ TAMAMLADI

Öte yandan 77. dakikada Okay Yokuşlu ve 87. dakikada Hubocan'ın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor maçı 9 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Kasımpaşa 43 puana yükselirken Trabzonspor 49 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Paramparça  5-2    haber

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