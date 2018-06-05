TRABZONSPOR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI ALDI
Trabzonspor kulübü tüzüğünün, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanuna uygun hale getirilmesi için Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı aldı.
Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı aldı.
İLK TOPLANTI MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİNDE OLACAK
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tüzüğünün, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanuna uygun hale getirilmesi için yönetim kurulumuz Olağanüstü Genel Kurul yapmak üzere aşağıdaki gündemle 23.06.2018 Cumartesi günü saat 12.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı aynı gündemle 01.07.2018 Pazar günü KTÜ Prof.Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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