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Trabzonspor, Milan İle Zorunlu Hazırlık Maçı Oynayacak
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Trabzonspor, Milan ile Zorunlu Hazırlık Maçı Oynayacak

TRABZONSPOR, MİLAN İLE ZORUNLU HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Trabzonspor, Jose Sosa'nın sözleşmesinde yer alan madde nedeniyle İtalyan ekibi Milan ile oynamak zorunda olduğu hazırlık maçını İstanbul'da yapmayı planlıyor.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Trabzonspor, Milan İle Zorunlu Hazırlık Maçı Oynayacak(8/10)4

2017-18 sezonu başında Trabzonspor'un İtalyan ekibi Milan'dan ilk etapta kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sonrasında satın alma opsiyonunu kullandığı Jose Sosa'nın sözleşmesinde özel bir madde yer aldığı ve bu maddeye göre de Milan ile hazırlık maçı oynaması gerektiği belirtildi. Bu maçın oynanmaması durumunda ise bordo-mavili kulübün Milan Kulübü'ne 1 milyon Euro ödemek zorunda olduğu kaydedildi. Bu durumu avantaja çevirmek isteyen Trabzonspor yönetimi ise İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda bu maçı organize ederek hem oradaki taraftarlarla buluşup onları mutlu etmeyi, hem de bu ödeme için buradan gelir elde etmeyi planlıyor.

HACISALİHOĞLU: MAÇI İSTANBUL'DA OYNAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Konuyla ilgili olarak konuşan Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Sosa'nın sözleşmesinde Türkiye'de Milan ile bir maç oynanması yönünde madde yer aldığını belirterek, "Bu maç sonrasında Milan kulübüne 1 milyon Euro ödeme yapılacak. Maç oynanmasa bile yine bu ödeme yapılacak. Bu nedenle karşılaşmayı İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda oynayıp hem oradaki taraftarlarla buluşup onları mutlu etmek, hem de sözleşme gereği ortada olan ödemenin tamamını ya da bir kısmını oradan karşılamayı düşünüyoruz" dedi.

Maç tarihinin ise şu an belirlenmediği, gelecek olan teknik adamın göreve başlamasının ardından bu maçla ilgili planlamanın yapılacağı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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