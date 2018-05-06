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Trabzonspor İç Sahada Galibiyeti Unuttu

TRABZONSPOR İÇ SAHADA GALİBİYETİ UNUTTU

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 8 puan toplayıp 16 puan kaybederek zirvenin uzağında kaldı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : Trabzonspor İç Sahada Galibiyeti Unuttu(7/10)3

Spor Toto Süper Ligde sahasında Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon özellikle kendi evinde yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin uzağına düştü.

Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 8 puan toplayıp 16 puan kaybederek Avrupa yolunda yara aldı. Karadeniz ekibi, 8 maçın sadece 2'sinden galibiyetle ayrılırken, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, bu maçlarda Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalırken Medipol Başakşehir'e 1-0, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'a 2-0, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildi. Karadeniz ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1, Kayserispor'u ise 4-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında iç sahadaki 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle başarılı bir grafik ortaya koymuştu.

DEPLASMAN VE İÇ SAHA PERFORMANSI

Trabzonspor, deplasman maçlarında iç sahada topladığı puana yaklaştı.

Bordo-mavililer, 16 iç saha maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 26 puan toplarken deplasmanda ise 16 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan elde etti.

Dış sahada 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, iç sahada ise 6 mağlubiyetle daha fazla yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi, evindeki maçlarda kalesinde 28, deplasmanda ise 22 gol gördü.

İÇ SAHADA ŞOK YENİLGİLER

Trabzonspor, kendi sahasında şok yenilgiler aldı.

Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 yenilerek bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Karadeniz ekibi, sahasında Kasımpaşa'ya da 5-2 mağlup oldu ve taraftarını üzdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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