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Trabzonspor, Gökdeniz Karadeniz'e Yardımcı Antrenörlük Teklifinde Bulunacak
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Trabzonspor, Gökdeniz Karadeniz'e Yardımcı Antrenörlük Teklifinde Bulunacak

TRABZONSPOR, GÖKDENİZ KARADENİZ'E YARDIMCI ANTRENÖRLÜK TEKLİFİNDE BULUNACAK

Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Tekke'ye teknik direktörlük, Gökdeniz Karadeniz'e de yardımcı antrenörlük teklifinde bulunacak.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 15:30
Puan Ver : Trabzonspor, Gökdeniz Karadeniz'e Yardımcı Antrenörlük Teklifinde Bulunacak(8/10)4

Trabzonspor yönetimi, Rıza Çalımbay ile kesinlikle yollarını ayırma kararı aldı ve yeni sezon için teknik direktör arayışlarına da hız verdi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre listenin en başında Samet Aybaba yer alırken, alternatif olarak Tolunay Kafkas ismi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ancak bazı yöneticilerin ilginç bir öneriyi yönetim kuruluna getirmeyi planladıkları da ortaya çıktı. Trabzonspor altyapısından yetiştikten sonra futbolculuk kariyerinde büyük işler başaran, teknik direktörlük kariyerinde de güzel işlere imza atan ve en son Denizlispor'u mucizevi şekilde ligde kalmasını sağlayan Fatih Tekke isminin gündeme geldiği belirtildi.

KARAR KARABÜK MAÇI SONRASI VERİLECEK

Yerlinin yerlisi modelini hayata geçirmeyi hedefleyen Trabzonspor'da, Fatih Tekke'nin yanına da Gökdeniz Karadeniz'in yerleştirilmesi düşünülüyor. Yıllardır Rubin Kazan forması altında büyük başarılara imza atan ve geçtiğimiz günlerde faal futbol yaşantısına son veren Gökdeniz'in Fatih Tekke'nin yardımcısı olabileceği şeklinde rapor hazırlandığı kaydedildi. Fatih Tekke-Gökdeniz Karadeniz ikilisiyle ilgili kararın Karabük maçı sonrası verileceği öğrenildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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