TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU, YILDIRIM DEMİRÖREN'İ ZİYARET ETTİ
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.
ZİYARETE BİR ÇOK YÖNETİCİ KATILDI
TFF'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF başkan vekilleri Ali Dürüst ve İbrahim Usta, genel sekreter Kadir Kardaş, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mete Düren, Fuat Guguloğlu ile bordo-mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu yer aldı.
Karşılıklı forma takdiminin gerçekleştirildiği ziyarette Ahmet Ağaoğlu, 2024 logolu forma giyerek Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği adaylığına destek verdi.
Kaynak: haberinburada
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