Fetö'cü Adil Öksüz'ü Arayan Ekibin Başındaki Polis Fetö'den Tutuklandı
Ankara'da Gözaltına Alınan Chp'li Eren Erdem'in İlk Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
İki Ülke, 46 Yıl Sonra Karşı Karşıya
Doğurduğu Bebeği, 5'inci Kattan Atan Genç Anneye Müebbet İstemi
Askerlikte Bir Dönem Sona Erdi!
Beyoğlu'nda, Uyuşturucunun Etkisiyle İntihara Kalkışan Abd'li Turist Son Anda Kurtarıldı
2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
Kanserden Bacağını Kaybeden Genç Kız 3. Kez Kansere Yakalandı
Ysk'ya Çok Yakın Yerdeyim Diyen Muharrem İnce'nin Seçim Gecesi Nerede Olduğu Ortaya Çıktı
Trabzonspor Antrenmanına Katılmayan Jose Sosa, Arjantin'den Teklif Almış
Fenerbahçeli Nunnally, Nba'de Portland'la İdmana Çıktı
Ak Parti'de Seçim Sonrası Kritik Gün!
Leyla'dan 15. Günde De Haber Çıkmayınca Ekipler Çok Yönteme Başvurdu
Abd'de Gazete Binasına Saldıran Zanlının Kimliği Açıklandı
Brezilyalı Yıldız Sahada Değil Yatakta Sakatlanmış
İçişleri Bakanı Soylu, Çavuşoğlu'nun Yerine 2 Günlüğüne Dışişleri Bakanı Olmuş
Galatasaray, Gomis'e Yapılan Teklifi Geri Çevirdi
Abd'den Vatandaşlarına Terör Uyarısı: Türkiye'ye Gitmeyin
Dünya Kupasında Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
Talat Bulut'un Taciz Haberiyle Sarsılan Şevval, Sessizliğini Bozdu

Trabzonspor Antrenmanına Katılmayan Jose Sosa, Arjantin'den Teklif Almış

TRABZONSPOR ANTRENMANINA KATILMAYAN JOSE SOSA, ARJANTİN'DEN TEKLİF ALMIŞ

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarına katılmayan Jose Sosa'nın ülkesi Arjantin'den teklif aldığı ortaya çıktı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Trabzonspor Antrenmanına Katılmayan Jose Sosa, Arjantin'den Teklif Almış(10/10)6

Trabzonspor'un 26 Haziran tarihindeki sezon açılışına Esteban ve Rodellega gibi izin almadan katılmayan Sosa'nın derdi anlaşıldı...

İdmana katılmadığı her gün için noter tespiti yapılan ve para cezası verilecek olan Jose Sosa'ya, ülkesi Arjantin'den Clup Atletico Colon'un talip olduğu öğrenildi.

KISA SÜRE İÇİNDE TEKLİF GELİYOR

Arjantin kulübünün en kısa süre içerisinde Trabzonspor'a resmi teklif yaparak Sosa'yı resmen isteyeceği ifade edildi. Trabzonspor yönetiminin bu teklif karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise şimdiden merak konusu haline geldi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Antrenmanına  Katılmayan  Jose  Sosa  Arjantin  Den  Teklif  Almış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER