Trabzonspor'un 26 Haziran tarihindeki sezon açılışına Esteban ve Rodellega gibi izin almadan katılmayan Sosa'nın derdi anlaşıldı...

İdmana katılmadığı her gün için noter tespiti yapılan ve para cezası verilecek olan Jose Sosa'ya, ülkesi Arjantin'den Clup Atletico Colon'un talip olduğu öğrenildi.

KISA SÜRE İÇİNDE TEKLİF GELİYOR

Arjantin kulübünün en kısa süre içerisinde Trabzonspor'a resmi teklif yaparak Sosa'yı resmen isteyeceği ifade edildi. Trabzonspor yönetiminin bu teklif karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise şimdiden merak konusu haline geldi.

Kaynak: haberinburada