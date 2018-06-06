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Trabzonspor, Ali Osman Ulusoy İle Ulaşım Sponsorluğunu Yeniledi
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Trabzonspor, Ali Osman Ulusoy ile Ulaşım Sponsorluğunu Yeniledi

TRABZONSPOR, ALİ OSMAN ULUSOY İLE ULAŞIM SPONSORLUĞUNU YENİLEDİ

Trabzonspor ile Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu arasındaki ulaşım sponsorluk sözleşmesi yenilendi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 18:30
Puan Ver : Trabzonspor, Ali Osman Ulusoy İle Ulaşım Sponsorluğunu Yeniledi(8/10)4

Trabzonspor ile Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu arasındaki ulaşım sponsorluk sözleşmesi yenilendi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım sponsoru Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu ile sözleşmenin yenilendiği belirtildi.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, desteğinden dolayı Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy'a teşekkür ziyaretinde bulunarak, bordo-mavili takımın kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy'un adının yazılı olduğu formayı takdim etti.

Hülya Ulusoy ise kuruluşundan bugüne Trabzonspor'un yücelmesi için büyük çaba gösteren bir ailenin ferdi olmaktan ve Trabzonspor'a katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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