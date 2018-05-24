Trabzonspor'dan Ayrılık İddialarına Yalanlama Geldi
Erdoğan: Yeni Dönemde Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız
Antalya'da Motosikletli Tacizci Paniği! Parkta Oturan Kızlara Cinsel Organını Gösterdi
Muharrem İnce, Boyacının Yanına Oturup Ayakkabısını Boyadı
Osmanlı'nın Savaşa Hazırlandığı Kocayayla Turizme Açılıyor
Süper Ligin Korkulu Rüyası Mersin İdmanyurdu, Yok Oluyor
İcralık Olan Kibariye'ye Bir Darbe Daha: Eşinin Sevgilisi Hamile Kaldı
Galatasaray'ın Kiraladığı Carole, Sevilla İle Davalık Oldu
Dombra'nın Mimarının Bestelediği Yeni Seçim Müziği Görücüye Çıktı
Ankara'da Mahkemede Baro Başkanı'na Saldıran Hakim: Sen Kimsin!
Aleyna Tilki, Yönetmen Koltuğuna Oturduğu Klip Çekimlerinde Çalışanları Bıktırdı
Fenerbahçeli Valbuena: İstanbul'da Mutluyum
Sgk'dan Emeklilere Müjde! Eksik Ödenen Maaşlar Toplu Yatırılacak
Japonların Rüyası Gerçek Oldu
Saddam Hüseyin'in Özel Olarak Yaptırdığı Altın Yat Otel Oldu
'belediyeler De Hevesleniyor' Deyip Sert Çıktı: İşinizi Yapın Kardeşim
Hakan'ın Kulübü Yine Satılıyor
Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Uçağı Belediye İstiyor
Ukrayna'da 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rus Füzesi Düşürmüş
Bahçeli'den Çakıcı Çıkışı: Demirtaş Kadar Suçlu Değil, Serbest Kalmalı

Trabzon'da yürekleri ağza getiren uçağı belediye istiyor

TRABZON'DA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN UÇAĞI BELEDİYE İSTİYOR

Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkan ve iniş takımları balçığa saplanan yolcu uçağı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kütüphane yapılmak isteniyor.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Uçağı Belediye İstiyor(6/10)2

Trabzon seferi sırasında, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra çıkarılan ve bir daha uçurulamayacağına karar verilen Boeing 737- 800 tipi 'Zeynep' isimli yolcu uçağının kütüphane yapılması için girişim başlatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce deniz dolgusu üzerindeki 'Gülcemal' projesi kapsamında uçak, kütüphane olarak kullanılmak üzere tekrar istendi. Uçak, apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletiliyor.

İNİŞ TAKIMLARI BALÇIĞA SAPLANMIŞTI

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcusu ile 6 kişilik mürettebatı, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçak için uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın, hazırlanan raporlarla tekrar uçurulabilecek düzeye yükseltilemeyeceğine karar verildi.

SİGORTA ŞİRKETİNDEN SATIN ALINDI

Pegasus Havayolları'nın, bir daha uçurulamayacağına karar verilen ve bünyesinde kiralık olarak bulundurduğu uçağı sigorta şirketinden satın aldığı öğrenildi. Trabzon Havalimanı apronunda, günlüğü 80 TL karşılığında, park halinde bekletilen uçağın teknik aksamının sökülerek, parça tedariki için kullanılacağı belirtildi.

KÜTÜPHANE OLACAK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce uçağın kütüphaneye dönüştürülmesi için daha önce de başvuru yapılan; ancak sonuç alınamayan hava yolu şirketine başvuru yeniden yapıldı. Teklifin kabul edilmesi halinde kütüphaneye dönüştürülmesi planlanan uçak, Akyazı mevkisinde 800 bin metrekarelik alanda yapılacak deniz dolgusu üzerinde, sosyal ve kültürel alanların yer alacağı 'Gülcemal' projesine entegre edilecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan uçak kazasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi'nce başlatılan incelemeye ilişkin rapor, pilotlar ve kabin görevlilerinin ifadeleri ile dinlenen yolcuların ifadelerinin alındığı soruşturma sonrası iddianame hazırlanacak.

PİLOTLAR İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Boeing 737- 800 tipi uçağın birinci pilotu Ender Bayraktar (62), ifadesinde, kalkış öncesi uçakta herhangi bir soruna rastlamadıklarını; ancak inişten kısa süre uçağın sola yöneldiğini ve motorun kopmasıyla toprak zeminde bir süre sürüklediklerini belirtmişti. Uçağın yardımcı pilotu İrfan Yavuz (46) ise ifadesinde, uçağın tekerlekleri piste değdikten sonra yavaşlamadığını ardından da denize yöneldiğini ve kontrolü kaptan pilotun devraldığını söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzon  Da  Yürekleri  Ağza  Getiren  Uçağı  Belediye  İstiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER