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TPAO, 8 Ayrı Noktada Petrol Arayacak

TPAO, 8 AYRI NOKTADA PETROL ARAYACAK

TPAO'dan arka arkaya petrol arama başvuruları geliyor. Kurum, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne petrol aramak için 3 ayrı ruhsat başvurusunda daha bulundu. TPAO daha önceden de 5 başvuru yapmıştı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Tpao, 8 Ayrı Noktada Petrol Arayacak(7/10)3

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) arka arkaya petrol arama başvuruları geliyor. Kurum tarafından Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne petrol aramak için 3 ayrı ruhsat başvurusunda daha bulunuldu. TPAO Mayıs ayında bir, Nisan başında ise 4 ayrı yerde daha petrol aramak için başvuruda bulunmuştu.

İLAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 3 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 11 Mayıs'ta başvurdu.

DAHA ÖNCEDEN DE 5 BAŞVURU YAPMIŞTI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 9 Mayıs'ta yalnızca pafta numarası belirtilen bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe başvurmuştu.

Benzer şekilde Nisan ayında da Diyarbakır ve Adıyaman'da yeni petrol arama ruhsatları için 4 ayrı ruhsat başvurusu yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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