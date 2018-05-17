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Tottenham, Fenerbahçe'ye kiraladığı Janssen'i gözden çıkardı

TOTTENHAM, FENERBAHÇE'YE KİRALADIĞI JANSSEN'İ GÖZDEN ÇIKARDI

İngiliz ekibi Tottenham, sakatlığı nedeniyle Janssen'i gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor. Tottenham, Hollandalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'ye kiralamayı planlıyor.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Tottenham, Fenerbahçe'ye Kiraladığı Janssen'i Gözden Çıkardı(10/10)6

Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen'in ilk hedefi tekrar İngiltere'ye dönmek olsa da bu sezon bunu gerçekleştirmesi zor gözüküyor.

Kendisini Fenerbahçe'de göstermeyi amaçlayan Hollandalı futbolcu sezona iyi başlasa da sakatlığı sebebiyle bu hedefine ulaşamadı.

TOTTENHAM'DA FORMA BULAMAZ

Dört ayı geçen sakatlık sürecinde form ve fizik olarak büyük kayıp yaşayan Janssen'in bu nedenle Tottenham'daki yerini alması bir hayli zor. İngiliz kulübünün ilk etapta Janssen'e takımda yer bulmakta zorlandığı ve Fenerbahçe'ye tekrar kiralık vermeye sıcak baktığı belirtildi.

Başarılı futbolcunun da bir yıl daha sarı-lacivertli formayı giymek ve bu kez kendini kanıtlamak istediği ifade edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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