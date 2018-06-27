TOSUN'UN ORTAĞI OSMAN'I KORKU SARDI: BENİ TÜRKİYE'YE TESLİM ETMEYİN
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranırken Urugay'da tutuklanan Osman Naim Kaya, Türkiye'nin iade talebine karşı mahkemeye itiraz başvurusu yaptı. 'Türkiye'ye iade edilmek istemiyorum' diyen Kaya'nın başvurusu incelemeye alındı. İncelemenin ardından Uruguay makamları Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine karar verecek.
İŞÇİYKEN KISA SÜREDE ZENGİN OLDU
Osman Naim Kaya, Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki ortağı... Aydın'ın Uruguay'daki bütün ticari ve hukuki bağlantılarını sağlayan kişi. Aydın ile Uruguay'da ortak işleri var. Sıradan bir işçi iken kısa süre özel jetlerle seyahat eden bir işadamı haline geldi. Aydın ile Çiftlik Bank'ın Uruguay versiyonunu kurmak için çalıştılar. Çiftlik Bank soruşturması başlayınca, savcılık hakkında Kırmızı Bülten çıkardı.
TÜRKİYE İADESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Bütün dünyada aranırken geçtiğimiz mart ayında Uruguay'da yakalandı ve tutuklandı. Türkiye, Kaya'nın iadesi için hemen harekete etti. Gerekli işlemleri başlatan Türkiye'nin iade talebi Uruguay makamlarına iletildi. Kaya, bunun üzerine Uruguaylı avukatları vasıtasıyla Uruguay'daki mahkemelere itiraz etti.
TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLMEK İSTEMEDİ
Başvurusunda Türkiye'ye iade edilmek istemediğini belirterek, Uruguay'da büyük çaplı işleri olan bir iş adamı olduğunu ve Türkiye'deki soruşturmayla bir alakası olmadığını iddia etti. Kaya'nın itiraz başvurusu incelemeye alındı. İtirazın incelemesinin tamamlanmasının ardından Kaya'nın iade edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na Umut Veremiyorsun Deyip İstifa Çağrısı Yaptı
- Son Dakika! Mhp Lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Bugün 16.00'da Görüşecek
- Ak Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah Başımızdan Eksik Etmesin, Onun Gibiler Olsun Ki Biz İktidarda Olalım
- Organize Suç Örgütü 'sarallar'a Operasyon Düzenlendi: 35 Gözaltı
- 13 Gündür Aranan Küçük Leyla'nın Bulunması İçin Metruk Evlerde Kazı Yapıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar