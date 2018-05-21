TOSUN'UN 'FAKİRLİK' FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Çiftlik Bank'ın CEO'su olarak binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın fakir olduğu yıllardaki fotoğrafları ortaya çıktı.
Son dönemin büyük dolandırıcılık olayı olarak gündeme oturan Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın lüks içinde yaşadığını gösteren fotoğraflarının ardından binlerce kişiyi dolandırmadan önceki 'fakirlik' dönemine ait fotoğrafları da ortaya çıktı.
FAKİRLİK ZAMANLARI
Bir mobiletin üstünde eşine poz veren Aydın'ın bakımsız hali dikkat çekiyor. Bir başka fotoğrafta ise Aydın arabaya yaslanarak eşine poz veriyor.
FAKİRLİKTEN JETLERE
Aydın'ın Çiftlik Bank olayından sonraki fotoğraflarında ise özel jetlerle seyahat ederken görülüyor. Aydın, Uruguay'da da son model bir Ferrari kullanırken görüntülenmişti. Korumasının Kıbrıs'ta kokain alemleri düzenlendiğini anlattığı Aydın'ın kumar oynamak için de 100 bin dolar ile Bahamalar'da lüks bir otelin kumarhanesine gittiğini ve yakınındaki isimlerden biri anlatmıştı.
Kaynak: haberinburada
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