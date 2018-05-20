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Tosun'un Başı Dertte! Dünyanın En Acımasız Mafyası Peşine Düştü
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TOSUN'UN BAŞI DERTTE! DÜNYANIN EN ACIMASIZ MAFYASI PEŞİNE DÜŞTÜ


Tosun'un başı dertte! Dünyanın en acımasız mafyası peşine düştü
Tarih : 20 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Tosun'un Başı Dertte! Dünyanın En Acımasız Mafyası Peşine Düştü(6/10)2

Mehmet Aydın'ın Bolivya'da inşaat işine girip yatırım yaptığı öğrenildi. Türk İnterpol'ü tarafından takibe alınan Aydın'ın lüks hayatı nedeniyle acımasızlığıyla bilinen Brezilya mafyasının da dikkatini çektiği bildirildi. Aydın'ın can güvenliği nedeniyle Brezilya'dan da kaçabileceği değerlendiriliyor

TOSUN HALİNDEN MEMNUN

Mehmet Aydın, ortaya çıkan son fotoğrafında, güneş gözlüğü ve bornozuyla halinden oldukça memnun görünüyor. (Akşam)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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