Mehmet Aydın'ın Bolivya'da inşaat işine girip yatırım yaptığı öğrenildi. Türk İnterpol'ü tarafından takibe alınan Aydın'ın lüks hayatı nedeniyle acımasızlığıyla bilinen Brezilya mafyasının da dikkatini çektiği bildirildi. Aydın'ın can güvenliği nedeniyle Brezilya'dan da kaçabileceği değerlendiriliyor

TOSUN HALİNDEN MEMNUN

Mehmet Aydın, ortaya çıkan son fotoğrafında, güneş gözlüğü ve bornozuyla halinden oldukça memnun görünüyor. (Akşam)

Kaynak: haberinburada