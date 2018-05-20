TOSUN'UN BAŞI DERTTE! DÜNYANIN EN ACIMASIZ MAFYASI PEŞİNE DÜŞTÜ
Mehmet Aydın'ın Bolivya'da inşaat işine girip yatırım yaptığı öğrenildi. Türk İnterpol'ü tarafından takibe alınan Aydın'ın lüks hayatı nedeniyle acımasızlığıyla bilinen Brezilya mafyasının da dikkatini çektiği bildirildi. Aydın'ın can güvenliği nedeniyle Brezilya'dan da kaçabileceği değerlendiriliyor
TOSUN HALİNDEN MEMNUN
Mehmet Aydın, ortaya çıkan son fotoğrafında, güneş gözlüğü ve bornozuyla halinden oldukça memnun görünüyor. (Akşam)
Kaynak: haberinburada
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