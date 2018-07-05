TORUNLARI OLDUĞUNA KİMSE İNANMIYOR! EN ATEŞLİ BÜYÜKANNEYİ SEÇİYORLAR
İngiltere'de yaşayan 3 kadın da ülkenin en ateşli büyükannesi olduğunu iddia edince, ünlü İngiliz gazetesi bir yarışma düzenleyerek bu soruyu okuyucularına sormaya karar verdi.
Gina Stewart, Carrie Hilton ve Alice Vasquez isimli üç kadının her biri, İngiltere'nin en ateşli büyükannesi oldukları konusunda iddialı. Bu çarpıcı üçlü, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu adeta kanıtlıyor.
ÜNLÜ GAZETE YARIŞMA BAŞLATTI
İngiliz Daily Star gazetesi ise bu iddiayı sayfalarına taşıdı ve internet sitesinde bir anket başlattı. Ankette 47 yaşındaki Gina Steward önde gidiyor. Stewart, katıldığı Miss Maxim 2018 yarışmasıyla adını duyurmuş ve dünya çapında dikkat çekmişti.
RAKİPLER OLDUKÇA DİŞLİ
Ancak Gina'nın resmi olmayan tacı, geçtiğimiz ay Boltonlı kick box sporcusu Carrie Hilton tarafından zorlandı. Plastik cerrahiye 13 bin sterlin harcayan 36 yaşındaki Carrie de dünyanın en ateşli büyükannesi olduğu konusunda ısrarlı.
Carrie, hayranların sürekli mesajlar aldığını ve çoğunun kendisi ile evlenmek istediğini söylüyor.
TORUNU OLDUĞUNU DUYANLAR KULAKLARINA İNANAMIYOR
Bu günlerde bu yarışa üçüncü bir isim daha dahil oldu. 39 yaşındaki Alice Vasquez'in genç görünüşü ona şöhreti getirdi. Yabancılar, onun torunları olduğunu öğrendiklerinde şoke oluyor. Alice diğer büyükannelerden daha sofistike olduğunu iddia ediyor.
Diğer kadınların 90'lardaki güzellere benzediğini iddia eden Alice, "Ben çok daha ateşliyim ve ikisi de bunu biliyor. Ben yeni çağın güzeliyim" diyor.
GINA ÖNDE
Gazetenin düzenlediği yarışmayı Gina açık ara önde götürürken, Alice ikinci, Carrie ise üçüncü durumda.
Kaynak: haberinburada
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