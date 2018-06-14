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TOFAŞ'ı rahat geçen Fenerbahçe, şampiyonluk unvanını korudu

TOFAŞ'I RAHAT GEÇEN FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLUK UNVANINI KORUDU

Fenerbahçe Doğuş, yoğun bir sezonu şampiyonluk unvanını koruyarak bitirdi. Sarı-lacivertliler, böylece son 12 sezonda 8. şampiyonluğunu elde etti.

Tarih : 14 Haziran 2018, 12:30
Puan Ver : Tofaş'ı Rahat Geçen Fenerbahçe, Şampiyonluk Unvanını Korudu(7/10)3

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ'ı 4-1'le geçen Fenerbahçe Doğuş, yoğun bir sezonu şampiyonluk unvanını koruyarak bitirdi.

Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alarak başlayan sarı-lacivertliler, 78 resmi maça çıktığı sezonu lig şampiyonluğuyla tamamladı.

SON 12 SEZONDA 8 ŞAMPİYONLUK

Basketbolda erkeklerde ilk şampiyonluğunu 1990-1991'de elde eden Fenerbahçe, son 12 sezonda 8 kez zirveye kuruldu. Sarı-lacivertliler, bu süreçteki ilk şampiyonluğunu kulübün kuruluşunun 100. yılı olan 2006-2007 sezonunda elde etti. Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ipi göğüsledi.

Sarı-lacivertliler, bu sezonu da TOFAŞ karşısında play-off final serisini 4-1 kazanarak şampiyon tamamladı ve 8. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe Doğuş, bu sezon parkeye çıktığı 78 resmi maçta ise 62 galibiyet, 16 yenilgiyle önemli bir istatistik ortaya koydu.

AVRUPA'DA İKİNCİLİKTE KALDI

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon unvanını koruyamasa da üst üste 4. kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 2016-2017'de THY Avrupa Ligi'ni kazanan sarı-lacivertliler, geride kalan sezonda finale kadar geldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'e kalan sarı-lacivertliler, şampiyonluk maçına çıkmayı başardı. Finalde Real Madrid'e yenilen Fenerbahçe Doğuş, sezonu Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Doğuş, ligde tarihinde ilk kez üst üste 3. kez mutlu sona ulaştı.

Daha önce sadece iki kez üst üste şampiyon olma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, 2015-2016, 2016-2017'den sonra 2017-2018'de de zirveyi kimseye bırakmadı.

Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3 kez şampiyonluk sevincini tadan tarihteki 4. takım oldu.

Daha önce İTÜ, Eczacıbaşı ve Anadolu Efes bu başarıyı göstermişti. Üst üste en fazla şampiyon olma rekoru ise 4'er kezle Eczacıbaşı ve Anadolu Efes'te bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'na ise önceki sezonda olduğu gibi yine çeyrek finalde veda etti.

OBRADOVIC'LE 9. KUPA

Fenerbahçe Doğuş, başantrenörü Obradovic'le 5. sezonunda 9. kupasını kazandı.

Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaştı. Bu sürede Obradovic'le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.

Obradovic'ten önce 5 lig şampiyonluğu, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 kupası bulunan Fenerbahçe, tecrübeli başantrenörle 5 sezonda bu kupa sayısına yaklaştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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