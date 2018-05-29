Emlakçıyı Öldüren Katilden Kan Donduran İfade: Selamımı Almadı
Tunceli'de Sıcak Dakikalar! Gri Listedeki Pkk'lı Terörist Öldürüldü
Son Dakika! Abd: Türkiye İle Menbiç Konusunda Anlaşma Yok!
Dünyanın En Yaşlı İnsanı Sigarayı Bırakmaya Çalışıyor
Seçim Standı Kaçak Diyerek Kaldırmak İsteyen Zabıtalar İle İyi Partililer Birbirine Girdi
Trabzonspor, Ünal Karaman'ı Kap'a Bildirdi
Erdoğan'dan Fetih Programı'nda 15 Temmuz Destekçilerine Sert Sözler!
Demirtaş, Canlı Yayına Katılacak Mı? Hdp'li Vekil Son Noktayı Koydu
Anne, Yaramazlık Yapan Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü, Şahit Olan Dedesi Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Tofaş, Anadolu Efes'i 89-82 Yendi Ve Seride Durumu 2-0'a Getirdi
Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın Tek Hatasını Canlı Yayında Açıkladı
Aziz Yıldırım: Başkan Seçilirsem 4-5 Transfer Yapacağız
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Masadaki Son Anketi Açıkladı: Bu İş Bitti Diyemeyiz
Hindistan, Abd'ye Rest Çekti: İran Yaptırımlarına Uymayacağız
Şampiyon Olursak Saçlarımı Kestiririm Diyen Gomis Sözünü Tuttu
İtalya'da Kriz Tırmandı, Avrupa Borsaları Dibe Çakıldı!
Bağcılar'da Polise Tokatlı Saldırı! Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu
Başbakan Yıldırım'dan Koruculara Müjde! Maaşlara Zam Yapılacak
Kılıçdaroğlu'ndan Seçim Vaadi: Yoksul Ailelerin Hesabına Ayda Bin Lira Yatıracağız
Trabzonspor, Ünal Karaman İle Görüşecek

TOFAŞ, Anadolu Efes'i 89-82 Yendi ve Seride Durumu 2-0'a Getirdi

TOFAŞ, ANADOLU EFES'İ 89-82 YENDİ VE SERİDE DURUMU 2-0'A GETİRDİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında TOFAŞ, Anadolu Efes'i 89-82 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Tofaş, Anadolu Efes'i 89-82 Yendi Ve Seride Durumu 2-0'a Getirdi(7/10)3

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisinin ikinci maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 89-82 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadelede ilk sayılarını Sammy Mejia ve Raymar Morgan´ın dış atış isabetleriyle bulan Bursa temsilcisi, Pierria Henry´nin elinden de üst üste 9 sayı katkısı aldı. Ancak dış atışlarında yüksek yüzde ile oyunu dengede tutan Anadolu Efes, Douglas´ın turnike basketi sonrası ilk çeyreği 23-25 önde geçti.

TOFAŞ SOYUNMA ODASINA 5 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe iyi başlayan TOFAŞ, çeyreğin ortalarına doğru Barış Ermiş´in 3 sayılık basketiyle farkı 8´e çıkardı: 38-30. Anadolu Efes´te McCollum ve Birkan Batuk´un dış atış isabetleri farkın yükselmesini engellerken, kalan bölümde üstünlüğünü koruyan TOFAŞ soyunma odasına 48-43´lük skor avantajıyla girdi.

Üçüncü çeyrekte Raymar Morgan ve Kenny Kadji´nin hücumlarda pota altında rakiplerine kurduğu üstünlüğü iyi değerlendiren TOFAŞ, savunmasını da daha sert bir hale getirdi. Hücumdaki verimi düşen Anadolu Efes bu bölümde Motum´un sayılarıyla ayakta kalırken, TOFAŞ final periyoduna da 66-58 önde başlayan taraf oldu.

MAÇTA EN BÜYÜK FARK 14 SAYI OLDU

Son 10 dakikaya girilirken, hücumda iyi bir performans sergileyen TOFAŞ, Pierria Henry´nin elinden bulduğu dış atış isabetiyle 33´üncü dakika sonrasında skoru 74-60´a getirdi ve maçtaki en büyük farkı yakaladı.

Bitime son 38 saniye kala Birkan Batuk´un sayısıyla her ne kadar Anadolu Efes skoru 84-80´e getirse de maçın yıldızı Pierria Henry, 3 sayılık basketini kaydetti ve İstanbul ekibinin umutlarını kırdı. Karşılaşmayı TOFAŞ, 89-82 kazanarak seride 2-0 öne geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tofaş  Anadolu  Efes  İ  89-82  Yendi  Ve  Seride  Durumu  2-0  A  
Getirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER