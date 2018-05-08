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TMSF, MarkAntalya AVM'yi Satışa Çıkardı

TMSF, MARKANTALYA AVM'Yİ SATIŞA ÇIKARDI

TMSF, Antalya'daki MarkAntalya AVM'yi 1,28 milyar liradan satışa çıkardı. AVM'nin satış ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Tmsf, Markantalya Avm'yi Satışa Çıkardı(6/10)2

TMSFnin kayyum olarak atandığı Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait Antalya Muratpaşada bulunan MarkAntalya AVMnin, TMSF tarafından MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa sunuldu. MarkAntalya AVM'nin satış ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHALE İÇİN SON BAŞVURU ZAMANI 4 HAZİRAN

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, ihaleye katılmak isteyenler, 4 Haziran tarihine kadar beş bin lira ücret karşılığında ihale şartnamesini satın alarak, muhammen bedelin yüzde 10u olan 127 milyon 890 bin lira tutarında teminat sunmaları gerekiyor. Açıklamada, ihalenin 5 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği, olası bir pazarlığın da 6 Haziran tarihinde yapılacağı belirtildi ve şöyle denildi:

"MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile ilgili Tahılpazarı Mah. Şarampol Cad. No:84 Muratpaşa-Antalya adresinde bilgi odası kurulacak olup, yatırımcılar bilgi odasından 10.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında 5.000 TL ücret karşılığında yararlanabileceklerdir.

AVM 2013'TE AÇILMIŞTI

"Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde yer alan MarkAntalya AVM, Ağustos 2013 tarihinde ziyaretçiye açıldı. Toplam 28 adet bağımsız bölümden oluşan AVMnin yaklaşık 55 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunuyor. AVMde sinema, spor salonu, modern çocuk eğlence merkezi, iki bin 600 araç kapasiteli otopark, geniş teras alanları, zengin restoran alanları yer almakta."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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