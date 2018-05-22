Karabük'te, seyir halinde bulunan bir TIR'ın sileceğine yılanın dolandığını gören sürücü polisten yardım istedi. Sürücünün selektör yapıp durdurduğu polis, soğukkanlılıkla yılanı silecekten alarak yolun kenarına fırlattı.

TIR'IN SİLECEĞİNE DOLANAN YILANLA 1 SAAT YOLCULUK ETTİ

Ankara istikametine giden TIR'ın sileceğine 1 metre boyunda bir yılan dolandı. Bir süre yoluna devam ettikten sonra Hamzalar mevkiinde seyir halinde olan trafik aracını durdurarak yardım istedi.

YARDIM İSTEDİĞİ TRAFİK POLİSİ YILANI ELİYLE TUTUP FIRLATTI

Durdurduğu araçtan inen polis, soğukkanlılıkla yılanı silecekten alarak yolun kenarına fırlattı. Yılanı eline alarak bir süre oynayan polisin rahatlığı izleyenleri tedirgin etti.

SÜRÜCÜ O ANLARI KAYDETTİ

Daha sonra bu anları kaydeden sürücü yılanı aracının sileceğinden alan polise teşekkür ederek yoluna devam etti.

Kaynak: haberinburada