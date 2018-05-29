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TIR'dan fırlayan tekerlek yaşlı adamın hayatına mal oldu!

TIR'DAN FIRLAYAN TEKERLEK YAŞLI ADAMIN HAYATINA MAL OLDU!

Çorum'da hareket halindeki TIR'ın yerinden çıkan tekeri yol kenarındaki yaşlı adama çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : Tır'dan Fırlayan Tekerlek Yaşlı Adamın Hayatına Mal Oldu!(10/10)6

Çorum'un Osmancık ilçesinde hareket halindeki TIR'ın yerinden çıkan tekeri yol kenarındaki Osman Öztürk (75) çarptı. Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

HAREKET HALİNDEKİ TIR'IN LASTİĞİ YOLDA YUVARLANDI

Kaza, Osmancık ilçesi, İstanbul-Samsun D-100 karayolu üzeri Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan Trabzon'a yük götüren Sabahattin Şen yönetimindeki 61 K 12218 çekici plakalı TIR'ın sağ arka lastiği hareket halindeyken patlayınca teker yerinden çıkarak yolda yuvarlanmaya başladı.

TEKERİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM, HAYATINI KAYBETTİ

Teker, yol kenarında bekleyen Osman Öztürk'e çarptı. Ağır yaralanan Öztürk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Öztürk, hayatını kaybetti.

Sürücü Sabahattin Şen gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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