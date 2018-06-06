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Tır Dorsesindeki Kaçakları Alüminyum Folyoya Sardılar
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TIR Dorsesindeki Kaçakları Alüminyum Folyoya Sardılar

TIR DORSESİNDEKİ KAÇAKLARI ALÜMİNYUM FOLYOYA SARDILAR

Pendik Ro-Ro limanında Gümrük Muhafaza ekipleri, yakalanmamak için alüminyum folyoya sarılarak yurt dışına kaçırılmaya çalışılan Irak uyruklu 7 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : Tır Dorsesindeki Kaçakları Alüminyum Folyoya Sardılar(5/10)1

Pendik Ro-Ro limanında Gümrük Muhafaza ekipleri, yakalanmamak için alüminyum folyoya sarılarak yurt dışına kaçırılmaya çalışılan Irak uyruklu 7 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

GÖÇMENLERİ KAÇIRMAK İÇİN ALÜMİNYUM FOLYOYA SARDILAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, göçmenleri yurt dışına kaçak yöntemlerle çıkarmak için ilginç yöntemler deneyen insan kaçakçılarına fırsat vermedi. Pendik Ro-Ro Limanında bir TIR'ın dorsesinde alüminyum folyoya sarılarak kaçırılmaya çalışılan Irak uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

Bakanlığın rutin denetimleri sırasında, Türkiye'den İtalya'ya gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen TIR, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine x-ray'e sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda x-ray operatörlerinin yükle uygun olmayan şüpheli yoğunluk tespit etmesi üzerine araç detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına yönlendirildi.

Alüminyum folyoya sarılı 7 göçmen gözaltına alındı

IRAKLI 7 ERKEK GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

Gümrük muhafaza personelince yapılan ilk incelemede dorseye uygulanan mührün sağlam olduğu ancak güvenlik halatında kesik olduğu görüldü. Bunun üzerine dorse açıldığında yükün arka tarafına gizlenmiş vaziyette x-ray taramasından kaçabilmek amacıyla alüminyum folyo ile kaplanmış insanlar olduğu görüldü. Göçmen kaçakçılığında her yöntemi deneyen kaçakçıların bu yöntemi de işe yaramadı ve kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Irak uyruklu 7 erkek şahıs dorseden indirilerek İstanbul gümrük muhafaza ekiplerince gözaltına alındı.

Olay hakkında TIR sürücüsü E.M. ve yakalanan 7 kaçak göçmen hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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