Brezilya'da dünya tıp tarihinde gerçekleştirilen bir operasyonla doğuştan vajinası olmayan, cinsel hayatı, adet görme ve bebek doğurma olanağı bulunmayan 23 yaşındaki Jucilene Marinho'ya tilapia balığı derisinden cinsel organ yapıldı.

15 YAŞINA KADAR FARK EDİLMEDİ

İdrar yollarında sıkıntısı olmayan o yüzden de 15 yaşına kadar cinsel organının olmadığı fark edilmeyen genç kız, ergenlik çağına gelmesine karşın, adet görmeyince ve yumurtlama olmayınca ailesi tarafından doktora götürüldü. Yapılan jinekolojik muayenede genç kızın, üreme organının olmadığı, yumurtlamadığı, cinsel organında, cinsel ilişkiye girmesini sağlayacak vajinal kanal ve rahminin bulunmadığı anlaşıldı.

"BÜTÜN DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

"Bütün dünyam başıma yıkıldı, hayatımın o anda sona erdiğini düşündüm" diyen Jucilene, ömür boyu kadın olamayacağını, seks yapamayacağını ve kendi bebeğini doğuramayacağını, hamile kalmasının olanaksız olduğunu öğrenince depresyona girdiği söylüyor. 23 yaşına kadar cinsel organının olmadığını, cinsel ilişkiye giremediğini ve seks yapamadığını kimseyle paylaşmayan genç kız, üniversite öğrenimine başlayıp, sınıfındaki erkek arkadaşına aşık olunca tekrar doktora gitmeye karar vermiş.

VAJİNAL ESTETİK CERRAHİSİNDEN NEDEN BALIK KULLANILIYOR?

Brezilyalı cerrahlar rahim ağzı, rahim veya yumurtalıksız doğan dört kadında balık derisi kullanarak vajinal rekonstrüksiyon yaptı. Marinho, prosedürü geçen ilk kişi oldu. Balık derisi özel bir temizleme ve sterilizasyon işleminden geçmekte ve ardından herhangi bir virüse karşı radyasyona maruz kalmaktadır. Balık derisi kullanımında enfeksiyın veya reddedilme riskleri daha azdır. Ve hızlı bir iyileşme oranına sahiptir. Hastalar yaklaşık 12 gün sonra yürüyebilir.

Kaynak: haberinburada