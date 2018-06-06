TİKA'DAN AKŞENER'İN BÜTÇE İDDİALARINA KARŞI AÇIKLAMA GELDİ
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, TİKA bütçesinin iddia edildiği gibi 4 milyar dolar değil, TBMM'de kabul edilen bütçesinin yaklaşık 65 milyon dolar olduğunu bildirdi.
TİKA Başkanı Çam, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TİKA'nın bütçesiyle ilgili iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çam, "Artık vacip oldu. Etrafımızda TİKA'nın bütçesi 4 milyar dolar diye iddia ediliyor. Bu yaklaşık 18,5 milyar lira eder" ifadesini kullandı.
"İDDİA EDİLEN RAKAMIN YÜZDE 3'Ü"
Sözlerine devam eden Çam,"TBMM'de onaylanmış bütçeye bakılırsa TİKA'ya 2017'de Maliye'den tahsis edilen bütçe 304 milyon lira, yani 65 milyon dolar. Yani iddia edilen rakamın yüzde 3'ü. TİKA'nın parası bereketlidir" dedi.
Kaynak: haberinburada
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