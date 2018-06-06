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TİKA'dan Akşener'in Bütçe İddialarına Karşı Açıklama Geldi

TİKA'DAN AKŞENER'İN BÜTÇE İDDİALARINA KARŞI AÇIKLAMA GELDİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, TİKA bütçesinin iddia edildiği gibi 4 milyar dolar değil, TBMM'de kabul edilen bütçesinin yaklaşık 65 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 20:50
Puan Ver : Tika'dan Akşener'in Bütçe İddialarına Karşı Açıklama Geldi(6/10)2

TİKA Başkanı Çam, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TİKA'nın bütçesiyle ilgili iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çam, "Artık vacip oldu. Etrafımızda TİKA'nın bütçesi 4 milyar dolar diye iddia ediliyor. Bu yaklaşık 18,5 milyar lira eder" ifadesini kullandı.

"İDDİA EDİLEN RAKAMIN YÜZDE 3'Ü"

Sözlerine devam eden Çam,"TBMM'de onaylanmış bütçeye bakılırsa TİKA'ya 2017'de Maliye'den tahsis edilen bütçe 304 milyon lira, yani 65 milyon dolar. Yani iddia edilen rakamın yüzde 3'ü. TİKA'nın parası bereketlidir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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