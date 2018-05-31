Ali Koç'tan Olay Yaratan Terraneo Sözleri: Hala Maaş Ödeniyor
Everton'da Cenk Tosun'un Yeni Hocası Belli Oldu
Chp'den Aym'nin Kararına İlk Tepki: İptal Kararı Çıkmaması Bizi Şaşırttı
Son Dakika! Erdoğan, İnce'nin Pensilvanya'dan İcazet Aldı İddialarına Cevap Verdi: Bana İcazeti Halkım Verdi
Boydak Holding'in Eski Yöneticilerinden Şükrü Boydak'ın Fetö Sanığı Kızına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
Burhan Kuzu'dan Nagehan Alçı'ya Övgü Dolu Sözler: Muharrem İnce'yi Terlettin
Ticaret Savaşları Başladı! Abd'nin Gümrük Kararına Ab'den Jet Yanıt
Beşiktaş'ın Demba Ba Hayali Sona Erdi
Mhp'den İttifakı Zora Sokacak Çıkış: Geri Dönüşü Yok Af Çıkacak
Ünlü Kadın Yazardan Şoke Eden Sözler: Tecavüz Çok Önemli Bir Suç Değil
Halka Tuvalet Kağıdı Uyarısı: Başkanın Olduğu Sayfaları Kullanmayın
Teyzesinin Boğazını Kesip Öldüren Katil Yeğen, Suçu Suriyelilere Atmaya Çalıştı
İbb'den Uber'e Kötü Haber: Verdiğimiz Belge Amacı Dışında Kullanılmayacak
Avrupa'da İslamofobi Devam Ediyor! Danimarka'da Peçe Ve Burka Giyene Para Cezası Verilecek
Kuzey Irak'tan Acı Haber! 3 Askerimiz Şehit Oldu
Almanya, Dizel Yasağını Resmen Uygulamaya Başladı
8 Aylık Hamile Karsını Vahşice Katleden Koca, Ağaç Kovuğunda Bulundu
Eski Galatasaraylı Gökhan Zan, Hatayspor'a Sportif Direktör Oldu
Dünya Kupası Ne Zaman Hangi Kanalda?
Romalı Cengiz'e Büyük Onur

Ticaret savaşları başladı! ABD'nin gümrük kararına AB'den Jet yanıt

TİCARET SAVAŞLARI BAŞLADI! ABD'NİN GÜMRÜK KARARINA AB'DEN JET YANIT

ABD yönetimi, AB, Kanada ve Meksika'dan ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirdi. Kararın ardından açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Bu karardan endişe duyuyorum" dedi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : Ticaret Savaşları Başladı! Abd'nin Gümrük Kararına Ab'den Jet Yanıt(9/10)5

ABD yönetimi Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirdi. AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan, "Bu karardan endişe duyuyorum" açıklaması geldi.

SIRASIYLA YÜZDE 25 VE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, basına telefonla yaptığı açıklamada bu ülkelerden gelen çeliğe ve alüminyuma Cuma günü TSİ 07.00'dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

MİSİLLEMEYE NEDEN OLABİLİR

Söz konusu ülkeler ABD'nin Mart ayında başlattığı gümrük vergisinden muaf tutuluyorlardı. Muafiyetin sona ermesi Washington'un müttefiki olan bu ülkelerden misilleme gelmesine yol açabilir.

"BU KARARDAN ENDİŞE EDİYORUM"

AB Komisyonu Başkanı Juncker'den kararın ardından jet yanıt geldi. Juncker "Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır. Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ticaret  Savaşları  Başladı  Abd  Nin  Gümrük  Kararına  Ab  Den  Jet  Yanıt  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER