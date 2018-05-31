TİCARET SAVAŞLARI BAŞLADI! ABD'NİN GÜMRÜK KARARINA AB'DEN JET YANIT
ABD yönetimi, AB, Kanada ve Meksika'dan ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirdi. Kararın ardından açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Bu karardan endişe duyuyorum" dedi.
ABD yönetimi Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirdi. AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan, "Bu karardan endişe duyuyorum" açıklaması geldi.
SIRASIYLA YÜZDE 25 VE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, basına telefonla yaptığı açıklamada bu ülkelerden gelen çeliğe ve alüminyuma Cuma günü TSİ 07.00'dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.
MİSİLLEMEYE NEDEN OLABİLİR
Söz konusu ülkeler ABD'nin Mart ayında başlattığı gümrük vergisinden muaf tutuluyorlardı. Muafiyetin sona ermesi Washington'un müttefiki olan bu ülkelerden misilleme gelmesine yol açabilir.
"BU KARARDAN ENDİŞE EDİYORUM"
AB Komisyonu Başkanı Juncker'den kararın ardından jet yanıt geldi. Juncker "Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır. Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp'den Aym'nin Kararına İlk Tepki: İptal Kararı Çıkmaması Bizi Şaşırttı
- Boydak Holding'in Eski Yöneticilerinden Şükrü Boydak'ın Fetö Sanığı Kızına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
- Burhan Kuzu'dan Nagehan Alçı'ya Övgü Dolu Sözler: Muharrem İnce'yi Terlettin
- Mhp'den İttifakı Zora Sokacak Çıkış: Geri Dönüşü Yok Af Çıkacak
- Teyzesinin Boğazını Kesip Öldüren Katil Yeğen, Suçu Suriyelilere Atmaya Çalıştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar