TİCARET ODASINA SİLAHLI SALDIRI! BAŞKAN YARALANDI, YARDIMCISI ÖLDÜ
Son Dakika! Osmaniye Ticaret Odasına düzenlenen silahlı saldırıda başkan yaralanırken yardımcısı hayatını kaybetti.
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Başkan Devrim Aksoy yaralanırken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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