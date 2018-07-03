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Ticaret odasına silahlı saldırı! Başkan yaralandı, yardımcısı öldü

TİCARET ODASINA SİLAHLI SALDIRI! BAŞKAN YARALANDI, YARDIMCISI ÖLDÜ

Son Dakika! Osmaniye Ticaret Odasına düzenlenen silahlı saldırıda başkan yaralanırken yardımcısı hayatını kaybetti.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 13:50
Puan Ver : Ticaret Odasına Silahlı Saldırı! Başkan Yaralandı, Yardımcısı Öldü(8/10)4

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Başkan Devrim Aksoy yaralanırken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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