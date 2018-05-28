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THY, Önlisans Mezunlarını da Pilot Olarak Alacak

THY, ÖNLİSANS MEZUNLARINI DA PİLOT OLARAK ALACAK

THY, artan pilot ihtiyacı nedeniyle pilot yetiştirme şartlarını esnetmeye devam ediyor. THY lisans mezunu dışında kapılarını önlisans mezunlarına da açtı.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Thy, Önlisans Mezunlarını Da Pilot Olarak Alacak(7/10)3

THY, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına paralel olarak filosundaki uçak sayısının artacak olmasıyla şiddetle yeni pilota ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle kendi pilotunu yetiştirmeye hız veren THY,Havacılık Akademisi'ne giriş şartlarını da esnetmeye devam ediyor. Artık önlisans mezunları da pilot olmak için THY Havacılık Akademesi'ne başvurabilecek. Daha önce sadece 4 yıllık sayısal mezunların başvuruları kabul edilirken daha çok başvuru olması adına sözel ve açıköğretim mezunlarına da hak tanınmıştı.

KABUL EDİLENLER YETİŞTİRME ÜCRETİ OLARAK 140 BİN EURO ÖDEYECEK

Adayların, ilana THY'nin web sitesi üzerinden başvurmaları gerekiyor. İlan 3 Eylül 2018 tarihi saat 15.00'a kadar yayında kalacak. Başvurusu kabul edilen adaylar yetiştirme ücreti olarak 140 bin Euro'yu 10 yıl boyunca maaşlarından kesilerek ödeyecek. Her yıl THY 500 yeni pilota ihtiyaç duyuyor.

THY'nin yayınladığı yetiştirilmek üzere pilot aday adayı ilanındaki şartlardan bazıları ise T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,en az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak, 01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak,

KOŞULLAR

Boy uzunluğunun 157 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, Yabancı Dil (İngilizce) Şartı başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek, TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18), IELTS : 6 (speaking : min.6)

554 PİLOT YETİŞTİRDİ

Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi Kuruluşundan bugüne kadar 554 pilot adayı yetiştirilip mezun etti. Akademi'de adaylar yaklaşık 16 aylık, 200 saatin üzerindeki pilot lisans eğitimden sonra görev alacakları uçak tipine göre 1,5-2 ay daha eğitim görüyor.Toplam 18 aylık eğitim sürecini tamamlayan pilot aday adayları, filoda first officer yani ikinci pilot olarak uçuşlarına başlıyorlar. Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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