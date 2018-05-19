Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da İspanyol temsilcisi Real Madrid, normal sezonun lideri Rus ekibi CSKA Moskova'yı 83-92 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmaya Cory Higgins'in sayılarıyla etkili başlayan CSKA Moskova, 6:50 kala 11-4 üstünlüğü yakaladı. Higgins'in 10, Sergio Rodriguez'in 5 sayı ürettiği ilk 5 dakikalık bölümü de Rus ekibi, 15-9 önde geçti. Doncic ve Randolph ile etkili olan Real Madrid, 3:23 kala skoru 17-14 yaptı. Sakatlık sonrası kenardan oyuna dahil olan Nando De Colo'nun sayılarıyla etkili olan CSKA Moskova, farkı açarak ilk çeyreği 30-20 üstün tamamladı.

SOYUNMA ODASINA REAL MADRİD 1 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe Causeur ve Carroll'ın dış şutlarıyla etkili başlayan Real Madrid, 8:39 kala skoru 30-28 yaptı. Thompkins ve Llull ile sayılar bulan Real Madrid, 7:47 kala da 32-34 öne geçti. Real Madrid, üstünlüğünü sürdürmesine rağmen De Colo ve Clyburn ile seri yakalayan CSKA Moskova, son 2 dakikalık bölüme 46-43 önde girdi. Yine Llull ve Thompkins ile rakibine cevap veren Real Madrid, ilk yarıyı 46-47 önde kapatmayı başardı.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan CSKA Moskova, Othello Hunter ve Will Clyburn ile sayılar bularak 7:36 kala 51-47 üstünlüğü yakaladı. Fakat rakibine 13-0'lık seriyle cevap veren Real Madrid, 3:35 kala skoru 51-60 yaptı. CSKA'nın farkı azaltma çabalarına rağmen üçüncü çeyrek 56-63'lük Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN RAKİBİ OLDU

Son çeyreğe de etkili başlayan CSKA Moskova, 9:20 kala skoru 61-64 yaptı. Fakat sonrasında yine 9-0 seri yakalayan Real Madrid, 7:30 kala skoru 61-73 yaptı. Clyburn'ün sayılarıyla geri dönen CSKA Moskova, 4:23 kala skoru 73-76 yaptı. Kalan bölümde Llull liderliğinde farkı daha da açan Real Madrid, karşılaşmadan 83-92'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid, geçtiğimiz sezon yarı finalde karşı karşıya geldiği temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş ile 2018 Final Four'unda finalde karşılaşmaya hak kazandı.

Kaynak: haberinburada