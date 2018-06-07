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Thomas Delaney, Borussia Dortmund ile Resmen Anlaştı

THOMAS DELANEY, BORUSSİA DORTMUND İLE RESMEN ANLAŞTI

Borussia Dortmund, Werder Bremen'den orta saha oyuncusu Thomas Delaney'i transfer ettiğini duyurdu.

Tarih : 07 Haziran 2018, 19:20
Puan Ver : Thomas Delaney, Borussia Dortmund İle Resmen Anlaştı(6/10)2

Almanya Bundesliga Ligi ekiplerinden Borissia Dortmund, Werder Bremen'in başarılı orta saha oyuncusu Thomas Delaney'i kadrosuna kattığını açıkladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki Danimarkalı orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Delaney'in adı Kopenhag'da oynadığı dönemde Galatasaray ile anılmış ancak anlaşma sağlanılamamıştı.

Thomas Delaney geçtiğimiz sezon oynadığı 36 karşılaşmada 3 gol 6 asistlik performans göstermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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