Almanya Bundesliga Ligi ekiplerinden Borissia Dortmund, Werder Bremen'in başarılı orta saha oyuncusu Thomas Delaney'i kadrosuna kattığını açıkladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki Danimarkalı orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Delaney'in adı Kopenhag'da oynadığı dönemde Galatasaray ile anılmış ancak anlaşma sağlanılamamıştı.

Thomas Delaney geçtiğimiz sezon oynadığı 36 karşılaşmada 3 gol 6 asistlik performans göstermişti.

Kaynak: haberinburada