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TFF'nin Sakat Dediği Enes Ünal, Real Madrid Maçında Sahaya Çıktı

TFF'NİN SAKAT DEDİĞİ ENES ÜNAL, REAL MADRİD MAÇINDA SAHAYA ÇIKTI

TFF'nin sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosuna çağırmadığı Enes Ünal, Villareal'in Real Madrid'le oynadığı maçta 67 dakika sahada kaldı.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Tff'nin Sakat Dediği Enes Ünal, Real Madrid Maçında Sahaya Çıktı(8/10)4

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sakatlığı nedeniyle milli takıma davet edilmediğini açıkladığı Enes Ünal'ın bugün La Liga'da maça çıkması kafaları karıştırdı.

REAL MADRİD MAÇINA İLK 11 BAŞLADI

Villarreal forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'nın son haftasında Real Madrid'le oynanan maça ilk 11'de sahaya çıktı. 21 yaşındaki futbolcu karşılaşmada 67 dakika görev yaptı.

ENES ÜNAL'IN MAÇA ÇIKMASI KAFALARI KARIŞTIRDI

Sakatlığı olduğu belirtilerek A Milli Takımı'ın dün açıklanan kadrosuna yer almayan Enes Ünal'ın La Liga'da sahaya çıkması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

TFF, SAKATLIĞI NEDENİYLE MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALMAMIŞTI

TFF'den yapılan açıklamada Enes'in kasık adalesinde yırtık olması nedeniyle kadroya alınmadığı ifade edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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