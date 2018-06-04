Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer dönemi tarihlerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi 9 Haziran'da başlayıp 31 Ağustos 2018'de bitecek. Devre arası transfer dönemi ise 4 Ocak 2019'da başlayıp 31 Ocak 2019'da sona erecek.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1'inci Transfer ve Tescil Dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2018-2019 Futbol Sezonu'nda uygulanacak hususlar açıklandı. 2018-2019 Futbol Sezonu'nda 1'inci Transfer ve Tescil Dönemi, 9 Haziran 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2018 tarihinde bitecek. 2'nci Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek."

Kaynak: haberinburada