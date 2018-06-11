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TFF, Süper Lig Kulüplerinin Tamamını PFDK'ya Sevk Etti

TFF, SÜPER LİG KULÜPLERİNİN TAMAMINI PFDK'YA SEVK ETTİ

TFF, geçtiğimiz sezon Süper Ligde mücadele eden tüm takımları, menajerlerle çalışma talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti.

Tarih : 11 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : Tff, Süper Lig Kulüplerinin Tamamını Pfdk'ya Sevk Etti(7/10)3

TFF, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,c,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.BURSASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.KAYSERİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç,c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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