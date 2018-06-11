TFF, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,c,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.BURSASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.KAYSERİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç,c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: haberinburada