TFF DUYURDU! İŞTE ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK MAÇLARIN OYNANACAĞI GÜN
Spor Toto Süper Ligde 34. hafta programı açıklandı. Son haftada ligin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligine giden takımları belirleyecek maçlar cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Spor Toto Süper Ligde 34. hafta programı açıklandı.
İŞTE TFF'NİN YAYINLADIĞI PROGRAM:
18 MAYIS CUMA:
18.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor
18.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor
18.00 Gençlerbirliği - Bursaspor
18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor
19 MAYIS CUMARTESİ
19.00 Göztepe - Galatasaray
19.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor
19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor
Kaynak: haberinburada
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