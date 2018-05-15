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TFF duyurdu! İşte şampiyonu belirleyecek maçların oynanacağı gün

TFF DUYURDU! İŞTE ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK MAÇLARIN OYNANACAĞI GÜN

Spor Toto Süper Ligde 34. hafta programı açıklandı. Son haftada ligin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligine giden takımları belirleyecek maçlar cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 00:00
Puan Ver : Tff Duyurdu! İşte Şampiyonu Belirleyecek Maçların Oynanacağı Gün(7/10)3

Spor Toto Süper Ligde 34. hafta programı açıklandı.

İŞTE TFF'NİN YAYINLADIĞI PROGRAM:

18 MAYIS CUMA:

18.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor

18.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor

18.00 Gençlerbirliği - Bursaspor

18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor

19 MAYIS CUMARTESİ

19.00 Göztepe - Galatasaray

19.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor

19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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