TFF, DÖRT BÜYÜKLERİ PFDK'YA SEVK ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonu; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u PFDK'ya sevk etti.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Konyaspor, Göztepe, Sivasspor, Alanyaspor PFDK'ya sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği'nce 15.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
ATİKER KONYASPOR
1- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 12.05.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GÖZTEPE Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GÖZTEPE
2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 12.05.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY
3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 12.05.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BURSASPOR
4- BURSASPOR Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TRABZONSPOR
5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ
6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
AYTEMİZ ALANYASPOR
8- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE
9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.05.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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