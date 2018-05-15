Kayserispor, Sumudica'nın Görevine Son Verdi
Büyükelçi Krizi Büyüyor! Erdoğan'dan İsrail'e 'yaptırım' Uyarısı Geldi
Beşiktaş'tan İngiltere Çıkarması! Hedefte İsviçreli Yıldız Var
Muharrem İnce Niğe Mitinginde Vatandaşları Azarladı: Bi Susun Ya!
Roma, Cengiz Ünder İçin Yapılan 35 Milton Euroluk Teklifi Reddetti
İsrail'den Türkiye'ye Büyükelçi Misillemesi!
Alex Telles'ten Galatasaray Mesajı
Tff, Dört Büyükleri Pfdk'ya Sevk Etti
Suudi Arabistan'dan Abd'nin Kudüs Kararına İlk Yorum!
Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
Bir Devir Sona Eriyor! Beşiktaş'ın Yıldızı Sezon Sonu Veda Edecek
Erdoğan'dan Haddini Aşan Netanyahu'ya Cevap: 10 Emri Oku!
Büyük Skandal! 2 Penaltı Kararı Veren Hakem Tutuklandı
Abd'den İran'a Yeni Yaptırım! Listede Ünlü Bankacı Da Var
İngiltere'yi Yıkan Ölüm! Yıldız Futbolcu Hayatını Kaybetti
Abd Bir Kez Daha Dünyayla Alay Etti! İsrail En Ölçülü Ülkeymiş
Erzurumspor, Ümraniye'de Finale Uçtu
Fransa'dan Ortadoğu Çıkışı: Ufukta Savaş Var
Dolar Rekora Doymuyor! Tarihi Zirveyi Yeniledi
Gümüşhane Üniversitesinde Patlama! 1 Öğrenci Yaralandı

TFF, dört büyükleri PFDK'ya sevk etti

TFF, DÖRT BÜYÜKLERİ PFDK'YA SEVK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u PFDK'ya sevk etti.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Tff, Dört Büyükleri Pfdk'ya Sevk Etti(9/10)5

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Konyaspor, Göztepe, Sivasspor, Alanyaspor PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce 15.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

ATİKER KONYASPOR

1- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 12.05.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GÖZTEPE Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GÖZTEPE

2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 12.05.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 12.05.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BURSASPOR

4- BURSASPOR Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

AYTEMİZ ALANYASPOR

8- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE

9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.05.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tff  Dört  Büyükleri  Pfdk  Ya  Sevk  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER