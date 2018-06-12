Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'u ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'u ziyaret etti.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Sportif Direktör İzzet Erdoğan, İdari Direktör Ayhan Taşçı ve yönetim kurulu üyeleri Yıldırım Demirören'i karşıladı.

TANAP AÇILIŞI İÇİN KULÜPTEN AYRILDI

Eskişehirspor'un 13 Haziran Çarşamba gerçekleşecek olan mali genel kurulu öncesi görüş alışverişinde bulunan Demirören, daha sonra TANAP açılışı için tesislerden ayrıldı.

Kaynak: haberinburada