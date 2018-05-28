TFF 1. LİGE ÇIKAN SON TAKIM DA BELLİ OLDU!
TFF 2. Lig Play-Off finalinde Afjet Afyonspor, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım oldu.
MAÇTAKİ GOLLER
Mersin Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede Afjet Afyonspor'u 1. Lig'e taşıyan golleri; 31. dakikada Türker Toptaş ve 71. dakikada Timuçin Aşcıgil kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü ise 14. dakikada Mahir Sağlık attı.
AFJET AFYONSPOR 1. LİG'E ÇIKAN SON TAKIM OLDU
Gruplarını lider bitiren Altay ve Hatayspor'un doğrudan üst lige yükseldiği 2. Lig'de, Afjet Afyonspor 1. Lig'e çıkan son takım oldu.
Kaynak: haberinburada
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