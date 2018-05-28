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TFF 1. LİGE ÇIKAN SON TAKIM DA BELLİ OLDU!


TFF 1. Lige çıkan son takım da belli oldu!
Tarih : 28 Mayıs 2018, 00:30
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TFF 2. Lig Play-Off finalinde Afjet Afyonspor, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

MAÇTAKİ GOLLER

Mersin Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede Afjet Afyonspor'u 1. Lig'e taşıyan golleri; 31. dakikada Türker Toptaş ve 71. dakikada Timuçin Aşcıgil kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü ise 14. dakikada Mahir Sağlık attı.

AFJET AFYONSPOR 1. LİG'E ÇIKAN SON TAKIM OLDU

Gruplarını lider bitiren Altay ve Hatayspor'un doğrudan üst lige yükseldiği 2. Lig'de, Afjet Afyonspor 1. Lig'e çıkan son takım oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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