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Teyzesinin Boğazını Kesip Öldüren Katil Yeğen, Suçu Suriyelilere Atmaya Çalıştı
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Teyzesinin Boğazını Kesip Öldüren Katil Yeğen, Suçu Suriyelilere Atmaya Çalıştı

TEYZESİNİN BOĞAZINI KESİP ÖLDÜREN KATİL YEĞEN, SUÇU SURİYELİLERE ATMAYA ÇALIŞTI

Kahramanmaraş'ta teyzesinin boğazını kesip öldüren katil yeğen, olay yerine gelen polislere, teyzesini Suriyeli kiracıların öldürmüş olabileceğini söyledi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Teyzesinin Boğazını Kesip Öldüren Katil Yeğen, Suçu Suriyelilere Atmaya Çalıştı(9/10)5

Kahramanmaraş'ta dün boğazı kesilerek öldürülen Hanife Akdişli'nin (78) cinayet şüphelisinin yeğeni, işsiz Bünyamin Mahsereci (44) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mahsereci'nin, cinayetten sonra evine gidip duş aldıktan sonra döndüğü olay yerinde polisleri, teyzesini Suriyeli kiracıları tarafından öldürülmüş olabileceği yönünde yönlendirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

YAŞLI KADIN, BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Adil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Akdişli, iftardan hemen sonra yalnız yaşayan annesi Hanife Akdişli'yi telefonla aradı ancak cevap alamayınca eve gitti. Ömer Akdişli, içeri girdiğinde annesini kanlar içerisinde yatarken buldu. Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen yaşlı kadının katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kapıda ve pencerelerde herhangi bir zorlama olmadığını belirledi.

"CİNAYETİ SURİYELİLER YAPMIŞTIR"

Cinayeti Akdişli'nin bir tanıdığının işlemiş olabileceğini değerlendiren ekipler, olay yerinde Hanife Akdişli'nin öz yeğeni Bünyamin Mahsereci'nin hareketlerinden şüphelendi. Mahsereci, bir ara polislerin yanına gelip, "Teyzemin alt komşusu Suriyeli kiracıları ile arası kötüydü, cinayeti onlar yapmıştır" dedi. Aşırı tepkiler verip polisi yönlendirmeye çalışan Mahsereci, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

"DUŞ ALDIKTAN SONRA OLAY YERİNE GELDİM"

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Bünyamin Mahsereci'nin evinde arama yapan polis, kanlı elbiseler ile evin bahçesinde olayda kullanılan bıçağı ele geçirdi. Bunun üzerine Mahsereci suçunu itiraf ederek ifadesinde şunları söyledi:

"Teyzem bana olaydan bir gün önce 100 lira para vermişti. Olay günü de uğradım. Evde aramızda tartışma çıktı. Teyzemi önce darp ettim, sonra bıçaklayarak öldürüp, olay yerinden kaçtım. Kendi evime gidip duş alıp bir süre bekledikten sonra olay yerine tekrar gittim. Orada bulunan kalabalığı yanlış yere yönlendirmek için 'Suriyeliler yapmıştır, teyzemin Suriyeli kiracıları ile arası iyi değildi, bana sürekli onlarla kavga ediyorum diyordu' diye yön verdim. Yalan söyleyerek olayı yönlendirmek istedim."

YAŞLI KADININ CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bünyamin Mahsereci, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yaşlı kadının cenazesi ise otopsinin ardından yakınlarınca Şeyh Adil Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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