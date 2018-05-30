ABD'de Tesla Model S otomobilinin otomatik pilot özelliğini kullanan kadın, park halindeki polis aracına çarptı. Kaza sonrası Tesla'nın otomatik pilot modu ile ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Laguna Beach şehrinde, Tesla Model S aracını otomatik pilotta kullanan bir kadın, park halinde polis aracına çarptı. Kazada şans eseri can kaybı olmazken Tesla sürücüsü hafif yaralandı. Son olayla birlikte Tesla'nın otomatik pilot özelliğinin güvenirliğiyle ilgili tartışmalar yeniden başladı.

FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ

Kaza sonrası iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, polis aracının park halinde olması ve polislerin araçta olmaması olası bir can kaybını engelledi.

TESLA DEFALARCA UYARMIŞTI

Tesla, zaman zaman yaptığı açıklamalarla otomatik pilot özelliğinin sürücünün sorumluluklarını tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Otomatik pilot özelliğinin tüm kazaları engellemeyeceğine dikkat çeken yetkililer, sürücüleri ellerinin sürekli direksiyonda olması konusunda uyarıyor.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Son kazayla birlikte Tesla'nın "yarı bağımsız sürücü modu" tekrar tartışmalara konu olurken, son yaşanan kazayla ilgili teknik araştırma sürüyor.

Kaza sırasında sürücünün ne yaptığı ise henüz açıklanmadı.

ELLER DİREKSİYONDA OLMALI

Tesla Model S, yarı bağımsız sürüş modunda çeşitli ses ve görsel efektlerle kullanıcıları uyararak tehlikelere dikkat çekiyor. Bu yüzden sürücünün ellerinin direksiyonda ve hamle yapmaya hazır olması hayati önem taşıyor.

Tesla, geçtiğimiz Mart ayında, direksiyon sorunu nedeniyle Nisan 2016'dan önce üretilen 123 bin Model S aracı geri çağırdığını açıklamıştı.

Soğuk hava koşullarında tuzlanan yollardaki kalsiyum ve magnezyumun Model S araçların direksiyon civata dişlerinde aşınmaya neden olduğu kaydedilen açıklamada, bunun düşük hızlarda sürüşü ve park anında sürücüyü zorlayabileceği ifade edilmişti.

Kaynak: haberinburada