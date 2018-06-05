

Tesla şirketi yarın tarihi bir oylamaya gidecek. Tesla'da yüzde 12 hissesi bulunan Jing Zhao isimli bir hissedar, Musk'un yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önerdi.



Şirketin CEO'su olarak çalışan Musk aynı zamanda yüzde 20 hisseyle yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.



İLK ÇEYREKTE 710 MİLYON DOLAR ZARAR



Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.



Yıllık yönetim kurulu toplantısında gündeme gelecek bir diğer öneri de Elon Musk'un etkisinde hareket ettiği düşünülen üç yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmemesi.



YENİDEN SEÇİLMEMESİ ÇAĞRISI YAPILDI



Şirketin hissedarlarına danışmanlık veren CtW Yatırım Grubu geçen hafta Tesla hissedarlarına gönderdiği mektupta yönetim kurulunda Antonio Gracias, Kimball Musk ve James R. Murdoch'un yeniden üye olarak seçilmemesi çağrısında bulundu.



ZARAR EDİYOR



CtW mektubunda Tesla'nın zararının son çeyrekte yüzde 19'a çıktığını ve bu dönemde şirketin nakit rezervinin de hızla eridiği söylendi.



Bu üyelerin Musk ile yakın ya da kişisel bağlarının bulunduğu söylenen mektupta, "Son bir yılda Tesla kritik üretim dönüm noktalarına ulaşmayı başaramadı ve karlılık ilerlemesi yavaşladı. Bağımsız ve etkin bir yönetim kurulu liderliğine ihtiyaç yerine Tesla şirketin başarıszlığının örneği haline gelen bu üç yöneticiyi yeniden göreve getirdi" denildi.



YÖNETİM KURULU KARŞI ÇIKTI



Tesla yönetim kurulu ise CEO ve yönetim kurulu üyelerinin bu dönemde görevlerinden alınmaması gerektiğini savunan bir açıklama yayımladı.



Açıklamada "Tesla gelişme döneminde ve uzun dönemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için iyi yönetime ihtiyaç var. CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini ayırmak şirketin ve hissedarlarının çıkarlarına hizmet etmeyecektir" denildi.



























Kaynak: haberinburada



