Niğde'de yaşayan ailenin küçük çocuğu, 9 aylıkken 25 kiloya diğeri 2,5 yaşındayken 55 kiloya ulaştı. Kilo almaya devam eden çocuklardan alınan kan İngiltere'ye gönderildi ancak bir teşhis konulamadı.

Niğde'de yaşayan Şenol ve Ayşe Sarıdaş çiftinin çocukları 9 aylık Yılmaz Buğra 25, ablası 2,5 yaşındaki Semanur ise 55 kiloya ulaştı.

TEŞHİS KONULAMAYAN HASTALIK SEBEBİYLE KİLO ALIYORLAR

Teşhisi konulamayan hastalık nedeniyle kilo almaya devam eden çocukları için Şenol (26) ve Ayşe Sarıdaş (24) çifti yardım istedi. Çift, çocuklarının hızlı kilo almasından şüphelenerek, Kayseri ile Ankara'daki hastanelere başvurdu. Buralarda çocuklara yapılan muayenelere rağmen teşhis konulamadı.

"DOĞDUKLARINDA BİR SORUN YOKTU SONRA ANİDEN KİLO ALDILAR"

Baba Şenol Sarıdaş, "Ben işsizim, iş çıkarsa hamallık yapıyorum. Semanur, doğduğunda böyle bir rahatsızlığı yoktu. Doğumdan 40 gün sonra hızla kilo almaya başladı ve şu anda 2,5 yaşında, 55 kilo ağırlığında. Küçük çocuğum Yılmaz Buğra ise henüz 9 aylık olmasına rağmen o da büyük kızım gibi doğumundan 40 gün sonra kilo almaya başladı.

"KANLARI İNGİLTERE'YE GÖNDERDİLER AMA TEŞHİS KONULAMADI"

Oğlum da şu anda 9 aylık olmasına rağmen 25 kiloda. Ankara'da çocuklardan kan alıp, tahlil için İngiltere'ye gönderildi; ama gelen sonuçta bir teşhis konulamadı. Çocuklarımın iyi olması için yardım istiyorum" dedi.

"NEFES ALIP VERMEKTE ZORLANIYOR"

Anne Ayşe Sarıdaş ise oğlu Yılmaz Buğra'ya anne sütü verdiğini belirterek, buna rağmen hızla kilo almaya devam ettiğini söyledi. Sarıdaş, "Onu anne sütü ile besliyorum; ancak ayda ortalama 3 kilo alıyor. Rahatsızlığı gereği doyma hissi yok. Sürekli acıkıyor. Şu an 25 kiloya ulaştı.

Kızım Semanur ise 2,5 yaşında olmasına rağmen şu anda 55 kilo. İki çocuğumda doğumlarında bir şey yoktu. Doğumdan 40 gün sonra hızla kilo almaya başladılar. Kızımın yaşındakiler yürürken, benim kızım aşırı kilosundan dolayı yürüyemiyor ve evde otururken bile kilosundan dolayı daralıyor ve nefes alıp vermekte zorlanıyor. Çocuklarımın diğer çocuklar gibi normal olmasını, koşup, oynamalarını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada