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TESADÜF ESERİ BULUNAN PEDOFİLİ KAMPININ GÖRÜNTÜLERİ TÜYLER ÜRPERTTİ


Tesadüf Eseri Bulunan Pedofili Kampının Görüntüleri Tüyler Ürpertti
Tarih : 08 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : Tesadüf Eseri Bulunan Pedofili Kampının Görüntüleri Tüyler Ürpertti(5/10)1

ABD'nin Arizona eyaletinde evsiz kalan gazilere yardım eden bir kuruluş çocuk tacirlerinin kullandığı bir pedofili kampı buldu. Kampın içinden görüntüler türler ürpertti. Boş ormanlık bir arazide bir otomobil lastiğinin arkasında tünel olduğunu fark eden gönüllüler, kampın tek girişi olan bu deliğin arkasına geçmeyi başarınca gördüklerine inanamadılar.

"ÇOCUK TACİRLERİ TARAFINDAN KURULMUŞ"

Çevrede yaşam için gerekli malzemelerin dışında çok sayıda oyuncak ve güzellik malzemesi de bulan gönüllüler başta nereye geldiklerini anlamadılar. Taki kampın derinliklerine gidene kadar. Bir çok ağacın üzerine monte edilmiş kemerler ve kırbaçlar bulan gönüllüler kısa süre sonra buranın çocuk tacirleri tarafından kurulmuş cinsellik kampı olduğunu anladılar.

ÇOCUKLARI SATIYORLARDI

Bir ağacın üzerinde yazan kız çocuğu ismini gören grup şüphelerinde yanılmadıklarını anladılar. Çevrede tıbbı malzemelerin de bulunduğu pedofili kampında ilk incelemelere göre, çocukların önce kontrol edildiklerini daha sonra da seks işçisi olarak satıldıklarını ortaya koydu.

"BİR KAÇ HAFTA ÖNCESİNE KADAR KULLANILIYORDU"

Kampa gelen belgesel yapımcısı Craig Sawyer'a göre kamp bir kaç hafta öncesine kadar kullanılıyordu. Sawyer'in iddiasının nedeni ise kamptaki beslenme malzemelerinin yeniliği. Kampta çok sayıda kozmetik ürüne de rastlandı. Sarı ve kırmızı saç boyaları ile makyaj malzemeleri ve çocuk boyutunda olmasına karşın yetişkin formundaki çok sayıda kıyafet de kanıtlar arasında. Ayrıca pornografik yayınlar ve kayganlaştırıcılar da bulunanlar arasında.

Sawyer'a göre çocuklar, tacirler tarafından burada tutsak ediliyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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