Kahramanmaraş'ta ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

GERİ GERİ GİTTİ

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesindeki Azerbaycan Bulvarı'nda bir otomobil, ters yöne girdi. Trafiği tehlikeye düşüren otomobil, bir müddet geri geri gitti.

KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Yolda trafiğin sakinleşmesinin ardından tekrar ters yönde yoluna devam eden araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otomobil, ters yolda bir müddet ilerledikten sonra doğru istikamete geçerek yoluna devam etti.

Kaynak: haberinburada