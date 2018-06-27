TERÖRİSTLERİN KATLETTİĞİ BAKKALIN SON PAYLAŞIMI LEYLA OLMUŞ
Ağrı Doğubeyazıt'ta AK Parti'ye destek verdiği gerekçesiyle teröristler tarafından öldürülen bakkalın son paylaşımı 13 gündür haber alınamayan küçük Leyla olmuş.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki sivil vatandaş bölücü terör örgütü mensupları tarafından katledildi. Teröristlerin infaz ettiği bakkalın son paylaşımı ise 13 gündür kayıp Leyla oldu. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldığı öğrenildi.
İlk olay dün öğle saatlerinde Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bakkal olan Mevlüt Bengi, AK Parti'ye destek verdiği gerekçesiyle köyün çıkışında elektrik direğine bağlanarak kafasından vuruldu. Elektrik direğine bağlanmış ceset gören köylüler, kısa sürede durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mevlüt Bengi'nin cesedi Doğubayazıt Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Bengi'nin cesedi toprağa verilmek üzere Yanyurt köyüne gönderildi.
SON PAYLAŞIMI KAYIP LEYLA OLDU
Teröristlerce katledilen bakkal Mevlüt Bengi'nin sosyal paylaşım sitesi facebook sayfasında yaptığı son paylaşım ise Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve 13 gündür haber alınamayan küçük Leyla oldu. Bengi'nin paylaşımı altına yüzlerce yorum yapılarak teröre ve destekçilerine lanet okundu.
HASTANE GÖREVLİSİ ASILARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Doğubayazıt'ta dün yaşanan ikinci olayda ise AK Parti'ye destek verdiği gerekçesiyle Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde görev yapan temizlik personeli Feyzi Ertik, evinin bahçesinde bulunan mutfakta iple asılmış şekilde ölü bulundu.
İddiaya göre, Doğubayazıt Sağdıç köyünde ikamet eden Feyzi Ertik evdeyken kendisine gelen telefona cevap verdikten sonra dışarı çıktı ve daha sonra kendisinden haber alınamadı. Yapılan aramalar neticesinde Ertik, evinin bahçesinde bulunan mutfakta iple asılı şekilde ölü olarak bulundu.
Doğubayazıt'ta yaşanan iki sivil infaz dolayısıyla ilçe halkı teröre lanet okudu. - AĞRI
Kaynak: haberinburada
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